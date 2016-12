Matryca CMOS wielkości ziarenka piasku? Nowość od Sony

Jeżeli uważacie, że najlepszym przykładem zdolności inżynierów w zakresie miniaturyzacji sprzętu audio-wideo jest aparat cyfrowy w waszym telefonie, to co powiecie na to? Firma Sony opracowała i wprowadziła do swojej oferty matrycę CMOS rejestrującą obraz HD o rozmiarach umożliwiających zamontowanie jej dosłownie wszędzie.

Za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że pewne nieprzekraczalne granice w rozwoju technologii zostały już osiągnięte, pojawia się coś, co jest dowodem na ich przełamanie. Czymś takim jest niewątpliwie nowy typ cyfrowej matrycy światłoczułej od Sony, która stanowi kluczowy element modułu fotograficznego noszącego oznaczenie IU233N2-Z/IU233N5-Z.