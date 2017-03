Mikael Jansson fotografuje 58-letnią Michelle Pfeiffer dla magazynu Interview

Mikael Jansson mówi o sobie, że jest częścią pokolenia analogowego - i choć docenia technologię cyfrową - nigdy nie zapomni chwil spędzonych w ciemni i dreszczu emocji, którego doświadczał czekając na odbitki. Mikael Jansson pracował jako asystent Richarda Avedona przez siedem lat. "Wbrew pozorom praca asystenta pozwoliła mi odnaleźć swój własny styl, ale najważniejsze jest, ze nauczyła mnie wszystkiego co wiem z zakresu oświetlenia. Dzięki temu mogę rozwijać swoją twórczość" – dodaje fotograf. Najnowsza sesja fotografa z Michelle Pfeiffer w roli głównej ukazała się w najnowszej edycji magazynu Interview.

"Dowiedziałem się, że mam wysłać do Avedona CV, wtedy nawet nie wiedziałem co to jest. Kilka tygodni pracowałem nad moim życiorysem zanim go wysłałem, a na odpowiedź musiałem czekać prawie trzy miesiące. Pewnego dnia zadzwonili do mnie ze studia Avedona i zaprosili na rozmowę kwalifikacyjną. Przez kolejne dwa lata byłem jego asystentem" – wspomina Mikael Jansson.