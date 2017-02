Modele stylizowani na amerykańskie ikony muzyki i kina w obiektywie francuskiego fotografa

Audrey Hepburn, Charlie Chaplin, Elvis Presley, Whitney Houston i wiele innych najsłynniejszych postaci show biznesu powraca na nowych zdjęciach, dzięki francuskimu fotografowi mody i jego zespołowi wizażystów.

Etienne Clotis jest z zawodu fotografem mody. Seria zdjęć ICONIC to osobisty projekt, w którym umiejętności fotografa uchwycenia modeli odgrywających role gwiazd są zdumiewające. Choć nie bez znaczenia pozostaje ogromna praca stylistów, którzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, to same portrety również przedstawiają dużą wartość.