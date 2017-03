Mój przyjaciel koń Jerzego Safijańskiego

Choć fotograf Jerzy Safijański nie jeździ konno, można śmiało powiedzieć, że konie to jego pasja. Dowodem na to jest jego najnowsza wystawa: "Mój przyjaciel koń", która prezentowana jest w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Na wernisaż przyszli pasjonaci fotografii Safijańskiego, a także tzw. koniarze, czyli po prostu ludzie, którzy kochają konie.

"Przyjęło się, że jeśli chodzi o zwierzęta to "mój przyjaciel" mówimy raczej w odniesieniu do psów. Ale konie są z nami równie długo jak psy i także budują z człowiekiem bardzo silne więzi. Kto jest koniarzem ten wie, że nie można tak po prostu wejść między stado i zacząć robić zdjęcia. Z koniem się trzeba zaprzyjaźnić, zostać zaakceptowanym, żeby móc podejść tak blisko i robić takie właśnie portrety" – mówi Jerzy Safijański.

