Monitory AOC stworzone we współpracy ze Studio F. A. Porsche

Firma AOC we współpracy ze Studio F. A. Porsche stworzyła dwa monitory: PDS241 oraz PDS271. Oba monitory oparto na matrycach IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Mniejszy z nich charakteryzuje się przekątną 24 cale, natomiast większy wyposażono w panel o przekątnej wynoszącej 27 cali.



Monitory wykorzystują technologie Low Blue Light oraz Flicker-Free. Pierwsza z nich redukuje ilość potencjalnie niekorzystnego niebieskiego światła. Druga zmniejsza migotanie ekranu poprzez zastosowanie przetwornicy zasilania prądem stałym dla sterowania podświetleniem, zamiast modułu PWM (Pulse With Modulation).

