Montuj filmy z Dellem, cz. 1 - monitor Dell UltraSharp UP3017

Każdy, kto choć raz przygotowywał materiał wideo wie, że jest to niełatwa praca, której komfort w dużej mierze zależy od używanego do tego celu sprzętu komputerowego. W szczególności dotyczy to monitora, który może pracę uprzyjemnić lub znacząco utrudnić. Dlatego też, wraz z firmą Dell, przygotowaliśmy cykl artykułów dotyczących montażu wideo - a zaczynamy go od przedstawienia bardzo interesującego modelu wyświetlacza, który może zainteresować zarówno fotografów, jak i filmowców.





Monitor do obróbki materiału foto i wideo

Kiedy pod koniec ubiegłego roku kończyliśmy nasz cykl poradnikowy dla fotografów opracowany we współpracy z firmą Dell, mieliśmy już pomysł na podobny materiał, przygotowany z myślą o wideofilmowcach. Teraz nadszedł czas na jego realizację. W nowym cyklu artykułów traktujących o tajnikach montażu wideo dla początkujących (choć ambitnych) filmowców, przedstawimy Wam zasady dotyczące tworzenia z nagranego materiału pełnoprawnych produkcji filmowych – zarówno od strony technicznej, jak i warsztatowej. Zaczniemy zaś, podobnie jak w cyklu dla fotografów, od przyjrzenia się z bliska monitorowi, który będzie nam towarzyszył przez całą tę serię: Dell UltraSharp UP3017.



Główny bohater tego artykułu to Dell UltraSharp UP3017 – pod wieloma względami wyjątkowy monitor LCD. Niektóre z oferowanych przez niego możliwości część wymagających użytkowników pracujących przy obróbce obrazu foto/wideo spisała już na straty, jako pomijane przez producentów. Na szczęście, jak się okazuje, za wcześnie. (Fot. Dell)

To, czego od wyświetlacza LCD powinien oczekiwać zaawansowany filmowiec-amator nie różni się w dużej mierze od wymagań równie zaawansowanego fotografa-amatora. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to konstrukcja w znaczący sposób odmienna od większości prostego sprzętu, jaki możemy znaleźć na półkach marketów z elektroniką użytkową. Montowanie materiału wideo na sprzęcie dla graczy lub też przeznaczonym do pracy biurowej może doprowadzić do tego, że u oglądających materiał nagrany na płytę DVD czy w Internecie film będzie miał dziwną kolorystykę, może okazać się zbyt ciemny, zbyt jasny, za mało lub za bardzo kontrastowy itp. A to zdyskwalifikuje go równie skutecznie, jak błędy popełnione w trakcie kręcenia.

Wymagania stawiane monitorom przez ambitnych montażystów

Montaż wideo to czynność, przy której od monitora oczekujemy trzech rzeczy: dużej mocy obliczeniowej, pojemnej przestrzeni dyskowej i jak najwięcej miejsca na ekranie monitora. Nas oczywiście tym razem najbardziej będzie interesować to trzecie zapotrzebowanie. Wszystko sprowadza się do tego, jak wygląda interfejs przeciętnego programu montażowego – a wygląda na ogół jak pulpit w kokpicie odrzutowca, tyle że wskaźników i kontrolek jest znacznie więcej. Do tego dochodzi oś czasu (timeline), okno podglądu, pulpit z plikami projektu i kilka innych rzeczy, z których większość jest bardzo ważna i nie warto ich wyłączać.



Nowoczesne programy do edycji wideo oferują bardzo rozbudowane możliwości działania i z tego powodu ich interfejsy są wyjątkowo złożone. Monitor oferujący dużo przestrzeni roboczej, a jednocześnie pozwalający bez trudu korzystać z często bardzo drobnych suwaków i przycisków to dla montażysty bardzo istotne narzędzie pracy. (Fot. Dell, Adobe)

Jednak wysoka rozdzielczość ekranu jeszcze nie wystarczy, aby dało się na nim wygodnie pracować. Musi on być jeszcze odpowiednio duży, tak aby niewielkie kontrolki, suwaki i wskaźniki były czytelne. Monitor o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 4K brzmi świetnie, ale w rzeczywistości niezbyt nadaje się do pracy z programem montażowym (ale już może sprawdzić się doskonale w charakterze ekranu poglądowego – o czym opowiemy sobie na następnej stronie), natomiast format FullHD, czyli 1920×1080 pikseli to już stanowczo za mało do wygodnej obróbki. Co innego jednak taki sam wyświetlacz, ale o rozdzielczości 2560×1440 pikseli – na nim praca będzie już znacznie przyjemniejsza.