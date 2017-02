M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 mm 1:4.0 IS PRO - test obiektywu

Największą zaletą lustrzanek i bezlusterkowców jest bez wątpienia możliwość wymiany obiektywu na inny, lepiej pasujący do aktualnej sytuacji fotograficznej. Zdarzają się jednak chwile, kiedy żonglowanie optyką jest niezbyt wskazane lub zwyczajnie uciążliwe. W takich momentach najlepiej sprawdzają się obiektywy uniwersalne, zwane również superzoomami. Na ogół są to obiektywy dość proste, amatorskie. Coś, co można by było określić mianem superzoomu dla zawodowca, to już rzadkość, a właśnie takim szkłem jest Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 mm 1:4.0 IS PRO, który mieliśmy okazję testować.

Budowa i wygląd zewnętrzny