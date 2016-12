Na co zwracać uwagę kupując dysk SSD?

Ilość danych, które gromadzimy na nośnikach rośnie bez względu na nasze intencje. Nawet jeśli obiecamy sobie solennie zachowanie dyscypliny, okazuje się po pewnym czasie, że wolna przestrzeń dyskowa nie wiedzieć czemu znowu zbliża się do niebezpiecznej granicy. Dlatego większość z nas z uwagą obserwuje, co dzieje się na rynku pamięci dyskowych, na którym coraz większą rolę odgrywają dyski SSD, przyciągające użytkowników szybkością zapisu i odczytu danych, a także brakiem części mechanicznych, co skutkuje w oczywisty sposób większą odpornością na wstrząsy i upadki.

Dostępne na rynku nośniki półprzewodnikowe różnią się od siebie zarówno konstrukcją jak i podzespołami. Podpowiadamy na jakie parametry warto zwrócić uwagę, aby cieszyć się szybkim i wydajnym nośnikiem przez długie lata.