Na początku ciął zdjęcie nożyczkami, teraz wykorzystuje Photoshopa - pięknie zmanipulowane zwierzęta Simena Johana

Skandynawski fotograf Simen Johan dorastając marzył o robieniu filmów. Zainspirowany i wspierany przez swego przyrodniego dziadka, amerykańskiego producenta filmowego i reżysera Roda E. Geigera poszedł do szkoły filmowej w Szwecji, zanim przeniósł się do Nowego Jorku w 1992 roku, by studiować sztukę filmową w School of Visual Arts. Tam jednak bardziej zainteresowała go fotografia. Po kursie fotografii odkrył, że nieruchomy obraz też może mieć narrację i symbolikę, jednak w odróżnieniu od filmu w fotografii mógł wszystko zrobić sam.

Na początku 1990 roku eksperymentował w ciemni, ręczne ciął zdjęcia, sklejał je taśmą klejącą i ponownie fotografował. Gdy odkrył Photoshopa i nauczył się korzystać z oprogramowania otrzymał pełną swobodę w tworzeniu obrazów, których wizje pojawiały się w jego umyśle.