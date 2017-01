Nagie autoportrety Polki zachwycają świat

Magdalena Wosińska, fotografka która zrobiła karierę za oceanem, zyskuje coraz więcej widzów, dzięki zamieszczanym na Instagramie aktom. Fotografka podkreśla, że nie są to przypadkowe kadry, ale przemyślane, złożone ujęcia, które wykonuje od 1999 roku – zanim jeszcze nastała era Instagrama. A sama nagość dla autorki jest ponadczasowa - kiedy jesteś nago, nikt nie może powiedzieć nic o Twoim statusie, klasie czy grupie do której należysz.

Magdalena Wosińska ma 34 lata i pochodzi z Katowic. W wieku ośmiu lat wyjechała z rodzicami do Arizony, a mając czternaście zaczęła fotografować. Naturalność i nieskrępowanie w twórczości Magdaleny zwróciło uwagę takich marek jak Urban Outfitters, Converse i Lee, dla których tworzyła kampanie wizerunkowe. Polka współpracuje również z Vogue, dla którego fotografowała Emily Ratajkowski, przed jej obiektywem stawali także David Lynch czy Julie Delpy.

