Nagie kobiety z karpiami - pomysł na kalendarz Hendrika Pohlera

Kalendarze takie jak Pirelli czy Lavazza, wyniosły zdjęcia nagich kobiet na kartach kalendarzy do rangi sztuki. Najlepsi fotografowie i znakomite akty stały się corocznym ważnym wydarzeniem na rynku fotografii. I choć te akurat kalendarze odchodzą już od nagości, to w dalszym ciągu masowo powstają tego typu publikacje. Rozbierają się studenci w szczytnych celach, czy modelki w popularnym już na całym świecie polskim kalendarzu producenta trumien Lindner. Dla naszych Czytelników, szczególnie tych niepozbawionych poczucia humoru, prezentujemy absurdalny pomysł na kalendarzową nagość.

Kalendarz, którego autorem jest Hendrik Pöhler Carponizer jest dostępny w sieci Amazon, za jedyne 18,95 euro i dedykowany jest wszystkim miłośnikom karpi i wędkarstwa. Autor przekonuje, że to doskonały świąteczny prezent, szczególnie dla mężczyzn, którym na widok fotografii (i karpia) serce ma zabić mocniej…

