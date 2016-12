Nagość w czasach zarazy

Hipokryzja administratorów serwisów społecznościowych i masowych serwisów udostępniających aplikacje osiągnęła właśnie kolejny poziom. App Store i Google Play Store nie dopuściły do rozpowszechniania aplikacji Nood (to slangowe słowo oznaczające nagość, stanowi zamiennik słowa nude). Znając przysłowiową już purytańskość tych serwisów i patrząc na nazwę aplikacji nie dziwilibyśmy się, gdyby nie fakt, że aplikacja służy do... cenzurowania nagości!

Nood stanowi efekt inicjatywy grupy kobiet, walczących o równouprawnienie w sieci. Sformułowały one tezę, że kobieca nagość jest traktowana przez cenzorów w sieci odmiennie niż nagość męska - ta pierwsza jest sekowana, ta druga zdecydowanie mniej, dodatkowo w odbiorze traktowana jest jako pokaz męskiej siły, podczas gdy nagość kobieca kojarzona jest ze słabością.