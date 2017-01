Najbardziej pożądane aktorki 2017 roku fotografuje Annie Leibovitz

Od 1995 roku Annie Leibovitz co roku wykonuje portret grupowy aktorów, dla magazynu "Vanity Fair". Aktorzy, którzy pojawią się w "Hollywood Issue" to najważniejsze w danym roku nazwiska w branży. Gdyby tak miało być rzeczywiście, to ekrany kinowe i plany zdjęciowe w 2017 zdominują: Natalie Portman, Lupita Nyong, Amy Adams, Emma Stone, Ruth Negga, Elle Fanning, Dakota Fanning, Dakota Johnson, Greta Gerwig, Aja Naomi King i Janelle Monáe.

Tworząc portrety Annie Leibovitz stara się wyjść poza samą fotografię ludzkiej twarzy. W swoich pracach zadaje pytanie: Co sprawia że ta osoba jest sławna? Nie czeka na decydujący moment jak Catier-Bresson. "Zazwyczaj fotografowałam aktorów w szerszej perspektywie, jednak tym razem postanowiłam podejść bliżej - chciałam stworzyć atmosferę intymności" – mówi Annie Leibovitz.