Najlepsze aktorki i najlepsi aktorzy na zjawiskowych portretach Craiga McDeana

W dodatku magazynu W na luty 2017r. możemy podziwiać portrety najlepszych aktorek i aktorów, wykonanych przez fotografa Craiga McDeana. Lista nazwisk, jak i same zdjęcia to rzeczywiście pierwsza liga współczesnego Hollywood: Emma Stone, Matthew Mconaughey, Amy Adams, Natalie Portman, Adam Driver, Chris Pine, Ruth Negga, Taraji P. Henson, Warren Beatty, Casey Affleck, Felicity Jones, Marion Cotillard, Jeff Bridges, Dev Patel, Hailee Seinfeld, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Andrew Garfield, Greta Gerwig, Naomie Harris, Lucas Hedges, Nicole Kidman, Mahershala Ali, Dakota Fanning, Alden Ehrenreich, Viggo Mortensen, Annette Bening, Joel Edgerton i Michelle Williams.

Podstawowym błędem w fotografii portretowej jest brak świadomości roli światła głównego. Często początkujący adepci fotografii ustawiają w celu oświetlenia twarzy 2 lampy lub nawet więcej i rozkręcają je na całą moc chcąc zlikwidować cienie na twarzy. W efekcie daje im to bałagan w postaci nakładających się cieni pochodzących od silnych wiązek świetlnych emitowanych z kilku kierunków. Jest tak, ponieważ jak głosi inne powiedzenie doświadczonych fotografów "gdy jest światło, to musi być i cień".

Craig McDean karierę fotograficzną rozpoczął w Londynie, jako asystent fotografa Nicka Knighta. Na swoim koncie ma zdjęcia reklamowe dla takich klientów jak Gucci, Giorgio Armani, Dior, Emporio Armani, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Calvin Klein i Estée Lauder. Na co dzień fotografuje również dla magazynów Vogue, W, INTERVIEW, Vanity Fair i Another Magazine.

