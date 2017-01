Najlepsze fotografie leśne

Zdjęcie "Trzech muszkieterów” przedstawiające młode lisy przed norą, zwyciężyło w 16. edycji konkursu "Leśne Fotografie", organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Autorem zwycięskiej fotografii jest Zbigniew Kożuchowski z Kolbuszowej. Drugą nagrodę zdobył Jakub Rutana z Czermnej za zdjęcie "Leśny duch", trzecią - Bartłomiej Mika ze Skierniewic za zdjęcie "Jesień".



Wyróżnienia równorzędne otrzymali: Anna Mroczek z Katowic za zdjęcie "Co będę w domu siedział...", Joanna Palicka z Sulechowa, za zdjęcie "Jesień", Wojciech Smółkowski z Wyszkowa, za zdjęcie "Na dnie lasu", Marcin Bawiec z Jodłowej, za zdjęcie "Sceneria", Marta Różycka-Ostręga z Łysej Góry, za zdjęcie "W skórzanej zbroi" i Tomasz Piórkowski ze Złotowa, za zdjęcie "Jesienny poranek". Uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 8 lutego o godz. 17 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.

