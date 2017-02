Najlepsze podwodne fotografie - galeria nagrodzonych zdjęć konkursu Underwater Photographer Of The Year 2017

Zwycięzcą konkursu Underwater Photographer Of The Year 2017 został Francuz, Gabriel Barathieu. "Żywe kontrastujące kolory, delikatna tekstura, perfekcyjna poza ośmiornicy, idealnie dobrana ogniskowa, to tylko niektóre elementy, które zdecydowały o wygranej" – mówi przewodniczący jury Peter Rowlands.

"Zachwyciły mnie nie tylko same finalne ujęcia, ale także historie o tym, jak te zdjęcia powstały - od koncepcji, przez planowanie po wysiłek w celu ich wykonania. To tym właśnie wysiłkom my, członkowie jury, oddajemy hołd. Wybór zwycięskich fotografii był bardzo trudnym zadaniem, ale wszyscy zgadzają się z tym, że to również wielki przywilej" – dodaje Peter Rowlands.