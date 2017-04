Najlepsze winne zdjęcia - Errazuriz Wine Photographer of the Year 2017

Errazuriz Wine Photographer of the Year 2017 to odrębna i niezależna kategoria konkursu fotografii kulinarnej Pink Lady, poświęcona winu. Fotografie miały się odnosić do samego wina, jak chociażby kieliszka wina na stole w słońcu lub butelki na tle zimowego krajobrazu. Organizatorzy czekali również na portrety środowiskowe, przedstawiające osoby zaangażowane w produkcję wina lub jakiekolwiek miejsce związane z winem: winnice, piwnice lub winiarnię.

