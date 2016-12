Najlepsze zdjęcia kosmiczne 2016 roku wg magazynu TIME

Mijający rok obfitował w liczne odkrycia oraz piękne fotografie naszej planety, Układu Słonecznego i całego Wszechświata. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Nowego Roku magazyn TIME dokonał wyboru najpiękniejszych zdjęć Kosmosu oraz wykonanych z przestrzeni kosmicznej, które powstały w 2016 roku. Oto wybór redaktorów i fotoedytorów tego uznanego magazynu.

Obrazy, jakie mieliśmy okazję podziwiać w ciągu ostatnich miesięcy to m.in. wspaniałe ujęcia pierścieni Saturna, imponująca zorza nad Jowiszem, wspaniałe zdjęcia dobrze nam znanego, a jednak ciągle zaskakującego ziemskiego Księżyca, fotografie odległych gwiazd i galaktyk oraz wiele, wiele innych obrazów. Wiele z nich możemy oglądać dzięki wytężonej pracy agencji NASA, ESA i JAXA przebywających na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej , którzy wyposażeni w nowoczesny sprzęt fotograficzny i badawczy robią z niego wspaniały użytek. Przekonajcie się sami.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem