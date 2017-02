Najlepsze zdjęcia zrobione przez dzieci

National Geographic właśnie ogłosił zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Jeśli spodziewacie się zobaczyć przypadkowe ujęcia podłogi lub w najlepszym wypadku nóg rodziców, to będziecie bardzo zaskoczeni.

Zdobywca pierwszego miejsca Dewi Baggerman z Holandii w nagrodę zwiedzi siedzibę National Geographic w Waszyngtonie.

To świetna okazja, aby przypomnieć, jak dzieci reagowały na zabawę analogowym, kompaktowym aparatem Canon SureShot 86 Zoom w filmie z cyklu "Kids React to Old Technology!" (czyli reakcje dzieci na dawną technologię)