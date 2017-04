Najnowsza prawie grzeczna sesja Terry'ego Richardsona

Chyba nikomu nie trzeba opisywać stylu Terry’ego Richardsona. Tym razem wygląda jednak na to, że słynny prowokator, a nawet fotograf-skandalista, dla którego tematy tabu nie istnieją, złagodniał. Najnowsza sesja zdjęciowa fotografa, w której wystąpiła modelka Bella Hadid, została opublikowana w magazynie Porter.

"Wielki fotograf stara się uchwycić chwilę. Właśnie dlatego fotografuję bez dodatkowego sprzętu i bez pomocy asystentów. Moja technika opiera się na braku techniki. Obiektywem jest moje oko, moja charyzma, moja umiejętność dostrzegania chwili i prawdy w dowolnej postaci: ujęcia, kolorów, świata, scenerii. To one stanowiły zawsze sedno mojej sztuki fotograficznej" – mówi Terry Richardson.

