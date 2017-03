Najnowsze zdjęcia Ellen von Unwerth, przed obiektywem Alessandra Ambrosio

Ellen von Unwerth to dziś jedna z najbardziej uznanych fotografek na świecie. Najczęściej przed jej obiektywem stają kobiety. "Kobiety są tam nie tylko po to, by je podziwiać, ale też po to, by dostarczać przyjemności" – mówi Niemka i przewrotnie traktując te słowa, sama w swoich zdjęciach się do tego odnosi.

Ellen von Unwerth urodziła się we Frankfurcie w 1954 roku. Nim wkroczyła w świat mody, zdarzył jej się szalenie ciekawy epizod pracy w cyrku, gdzie – między innymi – rzucała nożami (co ciekawe, podobnym punktem w karierze szczycił się legendarny rysownik komiksów erotycznych Eric Stanton). Wkrótce potem, zauważona przez łowcę talentów, rozpoczęła karierę modelki. To doświadczenie niewątpliwie wpłynęło na jej podejście do fotografii mody, jak zresztą mówi sama: "Nie znosiłam pozowania, tego, że musiałam przyjmować sztywną pozę, gdy chciałam powygłupiać się przed obiektywem. Teraz zachęcam modelki, aby zachowywały się żywo, wyrażały siebie... dziewczyny, które fotografuję, są wesołe i dobrze się bawią. Lubię pokazywać ich charakter i osobisty wdzięk, nie tylko ciało".