Najnowsze zdjęcia Ziemi rozświetlonej nocą

NASA opublikowała kolejne zdjęcia Ziemi wykonane nocą przez satelitę meteorologicznego Suomi NPP. Najbardziej rozświetlone miejsca to te, gdzie skupiają się największe ludzkie osady. Jednak dzięki ogromnej rozdzielczości zdjęć możemy także odkryć nawet niewielkie ludzkie skupiska.

Satelita meteorologiczny Suomi NPP, od 2011 fotografuje Ziemię z odległości ponad 800 km. Fotografie wykonywane za dnia noszą nazwę Blue, a nocne Black Marble. Największym wyzwaniem dla naukowców z NASA związanych z fotografią satelitarną wykonywaną nocą jest uwzględnienie blasku Księżyca, zórz polarnych oraz efektów związanych z porami roku, zmianą roślinności, pogody, emisji zanieczyszczeń. Najnowsze zdjęcie to synteza ujęć wykonanych każdego dnia 2016 roku, przy najlepszych warunkach.

