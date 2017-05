Najpiękniejsze łzy - fotografia ślubna, która szturmem podbiła serca internetowej publiczności

Zdjęcie opublikowane w serwisie Facebook 30 kwietnia br. przez australijskiego fotografa ślubnego Jamesa Day`a, przedstawiające nowożeńców Adriana i Roslyn na weselu w Bowral, w ciągu zaledwie kliku dni zyskało ponad dwieście tysięcy polubień.

James Day po zaślubinach zabrał Adriana i Roslyn na sesję przy zachodzie słońca. I choć światło było niesamowite, fotograf wiedział, że to nie wystarczy na wykonanie udanych ujęć. Młoda para była bardziej skupiona na pozowaniu niż na sobie, co nie pozwalało na wykonanie pełnego emocji, naturalnego zdjęcia. Wtedy fotograf wkroczył do akcji.