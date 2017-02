Najprzystojniejszy więzień świata - historia jednego zdjęcia

W 2014 roku na facebookowym profilu policji w Stockton został opublikowany portret zatrzymanego Jeremiego Meeksa. Pod zdjęciem pojawiło się tysiące komentarzy od kobiet zachwycających się urodą przestępy, który zyskał przydomek „najprzystojniejszego więźnia świata”. Fotografia obiegła światowe media, które uczyniły z Meeksa celebrytę, rzadko podając informację, że to wyjątkowo brutalny recydywista.

Trzy lata później mężczyzna opuścił zakład karny w północnej Kalifornii i zgłosił się do agencji modelów Jima Jordana. Jak twierdzi menadżer Jeremiego Meeksa, jego klient został wręcz zasypany ofertami pracy. Trzydziestolatek chodził już po wybiegach podczas New York Fashion Week i wziął udział m.in. w pokazie nowej kolekcji Philippa Pleina. A kolejne zdjęcia Meeksa stają się hitem internetu.

