Najważniejsze trendy w dyskach SSD na 2017 rok

Obecnie pojemność dysków w komputerach robi coraz mniejsze wrażenie. Ceny tradycyjnych nośników już dawno spadły na tyle, że każdy może zaspokoić swoje wymagania odnośnie potrzebnej pamięci. Pojawia się nowy argument – szybkość. Firma Plextor wskazuje, w jaki sposób dysk może poprawić komfort pracy, a także na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę, kupując w tym roku nowy nośnik.

Dyski SSD z pamięcią 3D NAND

Technologia produkcji pamięci SSD jest rozwijana od lat 70. XX wieku, kiedy to trwałe pamięci zbudowane z półprzewodników zastosowano w superkomputerach IBM. Ceny takich nośników zdecydowanie przewyższały jednak możliwości finansowe przeciętnych firm, nie wspominając nawet o prywatnych użytkownikach komputerów. Upowszechnienie się urządzeń elektronicznych na początku XXI wieku spowodowało wzrost zapotrzebowania na pamięci flash, a co za tym idzie – szybszy rozwój technologii i spadek cen. Dopiero w ostatnich latach ich ceny spadły jednak na tyle, że pozwolić na nie mogą sobie domowi użytkownicy. Od tego czasu sukcesywnie zdobywają rynek, wypierając z niego nośniki talerzowe (HDD). Do niedawna wszystkie nośniki półprzewodnikowe korzystały z kości pamięci V-NAND, które były wytwarzane w następujących technologiach: