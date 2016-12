Narodziny kryształu – piękno chemii w timelapse'ach Emanuele Fornasiera

Włoski student Emanuele Fornasier określający siebie mianem miłośnika fotografii, nauki i filmów poklatkowych bez wątpienia wie, jak obudzić w odbiorcach miłość do nauk ścisłych. Produkcja z jego najnowszego, trwającego właśnie projektu to film typu timelapse zrealizowany w rozdzielczości 4K prezentujący powstawanie kryształów w procesie elektrokrystalizacji. Procesy, który w naturze trwają od kilku godzin do kilku dni zaprezentowane zostały w przeciągu paru sekund. I, co tu dużo mówić, wygląda to niesamowicie.

Naukowa definicja elektrokrystalizacji brzmi tak: tworzenie fazy krystalicznej przez substancję zjonizowaną (w roztworze lub w stanie stopionym) w wyniku reakcji elektrochemicznej. Nie jest więc zbyt długa ani specjalnie skomplikowana i rzeczywiście – sam jej przebieg należy do dość banalnych. Pod wpływem prądu elektrycznego jony obecne w roztworze odkładają się na elektrodach w postaci drobnych kryształków metalu. Efekty takiego odkładania mogą być bardzo piękne, ale to wszystko i tak blednie w porównaniu z pięknem samego procesu. Jest tylko pewien szkopuł: elektrokrystalizacja jest zbyt powolna, aby dało się ją prześledzić bezpośrednio.