Naturalne piękno w obiektywie Petera Lindbergha - ponad 40 nowych fenomenalnych zdjęć

Minimalna, oszczędna stylizacja, skupienie na nagiej, czystej sile wyrazu to znaki rozpoznawcze Lindbergha. On sam zaprzecza, jakoby miał wypracowany, charakterystyczny styl, jednak przyznaje, że dla niego "kobieta jest zawsze ważniejsza, niż jej strój". Lubi wybierać melancholijne scenografie, zaleca stylistom, by modelki były jak najmniej "zrobione", a więc by w miarę możliwości niewidoczny był makijaż, a włosy nie nosiły śladów pracochłonnego układania. Te upodobania przyniosły Lindberghowi przydomek "koszmaru stylistów".



W majowej edycji niemieckiego magazynu Vogue przed obiektywem Lindbergha stanęły: Kate Moss, Lara Stone, Irina Shayk, Sara Grace Wallerstedt, Birgit Kos.

"W czasach, w których kobiety w mediach i wszędzie indziej są prezentowane jako ambasadorki doskonałości i młodości, pomyślałem, że ważne jest aby przypomnieć wszystkim, że istnieje również inny rodzaj piękna, bardziej realny i prawdziwy, nie zmanipulowany przez komercję czy jakieś inne interesy. Piękno, które mówi o indywidualności, o odwadze bycia sobą i twojej własnej wrażliwości…".