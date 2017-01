Naucz się techniki HDRI i rób zdjęcia jak guru HDR,Trey Ratcliff

Możliwość uwolnienia wyobraźni i tworzenia zdjęć prezentujących niesamowity, nierzeczywisty świat – to korzyści płynące z wykorzystania techniki HDRI. Jej możliwości znane są części naszych Czytelników. Ale wiele osób widząc fotografie HDR zastanawia się, w jaki sposób mogłyby osiągnąć takie efekty. HDRI jest techniką trudną. Samodzielne jej opanowanie wymaga czasu, cierpliwości, doświadczenia i zaawansowanej znajomości programów edycyjnych. Przynajmniej tak było do tej pory. Postanowiliśmy to zmienić.



W styczniu 2017 razem z e-kursem otrzymasz kubek fotograficzny.

HDRI (High Dynamic Range Imaging) to metoda pozyskiwania i edycji całego oświetlenia dostępnego w obrębie fotografowanej sceny. Pozwala uzyskać zdjęcia o wyjątkowo szerokiej palecie tonów, oddając w jednym kadrze zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary. Odpowiednio użyta technika HDRI pozwala uzyskać wyjątkowo realistyczne obrazy porównywalne z tym, co widzi ludzkie oko, a także zupełnie nierealne, mieniące się barwami bajkowe kadry.

Na końcu publikacji prezentujemy inspirującą galerię zdjęć mistrza HDR.

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Po opłaceniu e-kursu otrzymujesz dostęp do swojego panelu osobistego, z którego pobierasz kolejne lekcje w wybranym przez siebie momencie. Materiały powstały w redakcji SwiatObrazu.pl - wykorzystaliśmy przy ich tworzeniu wiedzę znanych fotografów, zawodowców, konsultując jednocześnie poszczególne części z początkującymi i średnio zaawansowanymi fotografami.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line i ćwiczenia praktyczne. Rozwiązując test sprawdzasz swoją wiedzę, utrwalając jednocześnie zdobyte informacje. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku – jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, osiągnięte przez Ciebie wyniki, będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeśli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu – nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Uczestnicy otrzymują:

10 lekcji w postaci e-booków w formacie pdf

dostęp do platformy sprawdzającej wiedzę,

film szkoleniowy "Kreatywna ekspozycja",

e-book kompozycja w fotografii krajobrazu,

kubek fotograficzny,

certyfikat ukończenia.

Cena:

190 zł (w tym 23% VAT)

Program:

Lekcja 1. Wprowadzenie do HDRI

Co to jest rozpiętość tonalna

Techniki High Dynamic Range Imaging (HDRI)

Zalety i wady technik HDRI

Realizm vs nierealność – dwie filozofie tworzenia zdjęć w technikach HDRI

Programy graficzne dla HDRI i ich wady i zalety

Dodatek specjalny: film szkoleniowy "Kreatywna ekspozycja"



Lekcja 2. Wykonywanie zdjęć składowych

Niezbędne funkcje aparatu cyfrowego do wykonywania zdjęć HDR

Przydatne akcesoria fotograficzne

Wybór i ocena sceny

Przygotowanie do wykonania zdjęć

Wykonywanie pomiarów

Optymalne ustawienia aparatu

Wykonywania zdjęć składowych

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja 3. Techniki podstawowe

Techniki jednoekspozycyjne i wieloekspozycyjne

Łączenie zdjęć w Photoshop Elements 10

Łączenie zdjęć w Lightroomie z wtyczką Enfuse

Łączenie zdjęć w Photoshopie CS5

Łączenie zdjęć w Photomatix

Możliwości współpracy Lightrooma i Photoshopa

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 4. Techniki zaawansowane

Bracketing – sposób na wykonywanie wieloekspozycyjnych zdjęć HDR obiektów ruchomych oraz z ręki

Zdjęcia HDR obiektów szybko poruszających się

Zaawansowane techniki mapowania tonalnego

Kreatywne wykorzystanie zmiennej ostrości

Techniki pseudo-HDR

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja 5. Architektura i wnętrza

Budynki z zewnątrz

Detale

Światło we wnętrzach

Łączenie ujęć wnętrz z tym, co widać na zewnątrz

Przekształcenia zdjęć HDRI architektury i wnętrz w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 6. Krajobraz

Kompozycja

Niebo

Chmury

Alternatywa dla filtrów połówkowych

Przekształcenia zdjęć krajobrazowych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii krajobrazowej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Dodatek specjalny: E-book kompozycja w fotografii krajobrazu.

Lekcja 7. Portret

Tradycyjna fotografia portretowa – portret pozowany;

Portret codzienny i spontaniczny;

Reportaż uliczny

Techniki HDRI w fotografii koncertowej

Przekształcenia zdjęć portretowych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii portretowej HDRI oraz tajniki jej powstania

Lekcja 8. Fotografia uliczna

Dramatyczny efekt barwnego, burzowego nieba jako tła dla budynków i ulic

Wieloekspozycyjne techniki HDRI a fotografowanie z ręki w fotografii ulicznej

Pejzaże nocne o poszerzonej rozpiętości tonalnej

Nocna fotografia z wykorzystaniem metody jednoekspozycyjnej

Przekształcenia zdjęć ulicznych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii ulicznej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 9. Makro

HDRI jako sposób radzenia sobie w niesprzyjających warunkach oświetleniowych

Kontrast i intrygujące efekty świetlne

Uwydatnienie szczegółów

Łączenie zdjęć w celu zwiększania głębi ostrości

Przekształcenia zdjęć makro HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii makro HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja 10. Zdjęcia panoramiczne

Przygotowywanie materiału źródłowego do panoramicznych zdjęć HDR

Selekcja i obróbka wstępna zdjęć

Kolejność łączenia ze sobą elementów panoramy

Przykład mistrzowskiej fotografii panoramicznej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Kubek fotograficzny o pojemności 350 ml będący imitacją obiektywu 24-105mm posiada metalowe wypełnienie, pokrowiec na kubek oraz szczelną pokrywkę ze "szkłem soczewki".

Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff

Fot. Trey Ratcliff