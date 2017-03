NEC EX341R - 34-calowy monitor panoramiczny z zakrzywionym ekranem

80-centymetrowy, zakrzywiony ekran zapewnia szeroką i elastyczną powierzchnię roboczą - jeden monitor NEC EX341R może służyć jako doskonały zamiennik dla dwóch monitorów 24-calowych lub nawet trzech 19-calowych, eliminując równocześnie dodatkowe okablowanie i obraz przerywany ramkami.

Monitor NEC EX341R zapewnia optymalne kąty widzenia oraz dużą ergonomię. Dodatkowo technologia Low Blue Light oraz Flicker-free eliminują emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz migotanie ekranu, dzięki czemu praca przy monitorze jest zdrowsza dla oczu. Monitor wyposażono również w pełną regulację wysokości i inne opcje służące do ustawienia pozycji ekranu, ultrawąską ramkę ekranu, a także zintegrowany przełącznik klawiatury i myszy dla użytkowników korzystających z kilku urządzeń.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem