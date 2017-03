Nick Knight kwestionuje konwencjonalne pojęcie piękna i fotografuje modelkę z zespołem kociego oka

Nick Knight jest jednym z najbardziej wpływowych współczesnych fotografów mody. Należy do postaci, które kreują dzisiejszą kulturę wizualną i mają bezpośredni wpływ na obrazy, które nas otaczają. Angażuje się w eksperymentalne projekty z pogranicza mody, muzyki i filmu, w których uczestniczą najbardziej barwne gwiazdy, takie jak Lady Gaga i Bjork. Tym razem zaprosił do współpracy Caitin Stickels występującą pod pseudonimem Caitin Kitten, która od urodzenia cierpi na rzadki zespół wad wrodzonych, który powoduje deformację twarzy i ciała oraz schorzenia narządów wewnętrznych. Sesja zdjęciowa została opublikowana w magazynie V.

Nick Knight początkowo zajmował się fotografowaniem subkultur – w latach 80. zasłynął reportażami o skinheadach. Niedługo potem podjął współpracę z ważnym dla brytyjskiej mody i popkultury magazynem i-D. Tak trafił do świata mody i showbiznesu, gdzie odnalazł swoje miejsce - w minionych latach pracował dla takich projektantów jak Yohji Yamamoto czy Alexander McQueen, tworzył okładki płyt dla takich gwiazd jak David Bowie, Kylie Minogue czy Gwen Stefani.

