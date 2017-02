Nicky Hamilton spowalnia proces powstawania zdjęć i sam buduje każdą scenę

Nicky Hamilton właśnie skończył imponującą serię fotografii zatytułowaną „The Lonely Man”. Wykonanie każdego ze zdjęć zajęło fotografowi średnio 3 miesiące: od szkicu, przez budowę sceny, konfigurację oświetlenia, po finalne ujęcie. Cykl jest odzwierciedleniem emocji fotografa z dzieciństwa, ilustracją jego relacji z ojcem. Nicky Hamilton jest fotograficznym samoukiem i byłym dyrektorem artystycznym agencji reklamowej M&C Saatchi.

"We wczesnych latach mojego dzieciństwa tata miał firmę budowlaną. Wtedy wszystko było takie proste, byliśmy szczęśliwi. Jednak w połowie lat 80. na skutek dziwnego wypadku tata stracił swoją działalność i ogłosił upadłość, nie było nas już stać na utrzymanie wymarzonego domu. W wyniku tych zdarzeń stał się kryminalistą i narkomanem. Pewnego dnia zadzwonił do mnie, abym ratował go przez samobójstwem" – opowiada fotograf.