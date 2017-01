Nicole Kidman na wsi w obiektywie Willa Davidsona

Atrakcyjnie sfotografowane znane osobistości show biznesu są nieodłącznym elementem kolorowych magazynów - a te są jak wiadomo wyznacznikiem trendów we współczesnej fotografii mody. Will Davidson w doskonały sposób potrafi zdjęcia mody łączyć z fotografią portretową, co właśnie możemy podziwiać w najnowszej sesji z Nicole Kidman, opublikowanej w styczniowej edycji australijskiego magazynu Vouge.



Will Davidson, nowojorski fotograf i reżyser, kilkanaście lat temu przeniósł się do Londynu, gdzie poznał legendę fotografii - Davida Baileya. Młody fotograf od razu wywarł na mistrzu spore wrażenie swoim talentem i urokiem osobistym. Wskutek tego otrzymał posadę asystenta, a z czasem "prawej ręki" fotografa, z którym pracował przez pięć lat.