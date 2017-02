Nie lubię chodzić do muzeów, bo nie mogę kupić eksponatów - Elton John

W najnowszym odcinku „CNN Style” skupia się na fotografii, jej wpływie na modę, kultowych zdjęciach i bogatych zbiorach kolekcjonerów. Prowadzący program Derek Blasberg wybrał się do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z Sir Eltonem Johnem w jego domu w Windsorze. Piosenkarz opowiedział CNN o swojej kolekcji fotografii, którą właśnie można oglądać w galerii Tate Modern w Londynie. Prywatna kolekcja Johna składa się z 8 000 zdjęć.

Sir Elton John o tym jakie fotografie kolekcjonuje:

"Mam bardzo szybkie oko. Po wejściu do galerii sztuki, rzeźby czy fotografii od razu idę w kierunku tego co mi się podoba. Tak samo jest, gdy robię zakupy, bo nie lubię za długo się kręcić po sklepach. Nie lubię też chodzić do muzeów, bo nie mogę kupić eksponatów… Wiem czego nie lubię, w ogóle nie lubię obecnej fotografii mody."