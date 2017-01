Nie lubisz plenerów, gdy jest zimno? Wybierz fotografię aktu

Jeśli chodzi o fotografię aktu, dość często pierwsze próby odbywają się przy dziennym świetle zastanym - szczególnie w okresie letnim. To ciekawe, naturalne światło może niedoświadczonym fotografom sprawiać ogromne kłopoty. Jeśli decydujemy się na sesję plenerową w czasie, w którym mamy do dyspozycji pełny zasób światła słonecznego, nie możemy się go bać. Przyjmijmy do wiadomości, że będzie ono widoczne na zdjęciu i wykorzystajmy to właściwie. Jak tworzyć subtelne, delikatne, erotyczne lub odważne i prowokujące, pełne emocji akty? Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Zdobędziesz te umiejętności uczestnicząc w e-kursie "Zrozumieć fotografię aktu".



W styczniu 2017 razem z e-kursem otrzymasz kubek fotograficzny.

E-kurs zilustrowany jest inspirującymi aktami, które wykonał wielokrotnie nagradzany zawodowy fotograf Łukasz Malczewski. Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu. Poznasz także sposoby optymalizacji oraz kreatywnego przeobrażania wykonanych zdjęć w cyfrowej ciemni.

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Od razu po wypełnieniu formularza i opłaceniu e-kursu otrzymasz dostęp do wszystkich 15 lekcji w postaci e-booków, które możesz pobrać w każdej chwili ze swojego osobistego panelu. Naszym zadaniem jest płynne przeprowadzenie Cię od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które sprawiają największe trudności.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat.

W prezencie kubek fotograficzny o pojemności 350 ml będący imitacją obiektywu 24-105mm posiada metalowe wypełnienie, pokrowiec na kubek oraz szczelną pokrywkę ze "szkłem soczewki".





Lekcja 1.

Akt i historia - dlaczego warto poznać historię?

Wykorzystanie nagości w fotografii współczesnej.

Nagość zakryta oraz nagi portret glamour.

Ciało jako przedmiot fotografii: mężczyzna czy kobieta?

Lekcja 2.

Światło i cień.

Rola oświetlenia w fotografii aktu.

Rodzaje oświetlenia.

Jak zapanować nad światłem?

Lekcja 3.

Wykorzystanie światła zastanego.

Oświetlenie ciągłe, czyli światło stałe.

Oświetlenie błyskowe.

Dodatkowe akcesoria: blendy, zastawki, dyfuzory, statywy itp.

Lekcja 4.

Sprzęt fotograficzny.

Jak przygotować aparat do sesji?

Czy ważne jest to, czym robimy zdjęcia?

Szkło - rodzaje obiektywów - czym wygodnie, a czym dobrze jest robić zdjęcia.

Pozostały sprzęt fotograficzny i oświetleniowy.

Lekcja 5.

Przygotowanie studia do pracy.

Stałe elementy scenografii w studio.

Podstawowy sprzęt w studio i w domu.

Zestawy oświetleniowe.

Producenci oświetlenia - czy drogi sprzęt jest nam potrzebny?

Lekcja 6.

Zaczynamy prace na projektem.

Od pomysłu do zdjęcia.

Koncepcja - Temat - Inspiracje.

Źródła inspiracji - gdzie szukać pomysłów?

Co to jest plagiat?

Czy warto zrobić szkic i zaplanować wszystko?

Spontaniczna sesja zdjęciowa - czy na pewno nie musimy się przygotować?

Lekcja 7.

Wybieramy obiekt naszych zdjęć - modelka idealna.

Początek współpracy - omówienie tematu oraz przebiegu sesji.

Modelka profesjonalna - omówienie naszych oczekiwań oraz sposoby komunikowania się w trakcie sesji zdjęciowej.

Fotografujemy osobę prywatną - czyli psychologia, cierpliwość i profesjonalizm.

Przygotowanie psychiczne i fizyczne osoby fotografowanej.

Lekcja 8.

Współpraca na planie zdjęciowym - rola poszczególnych osób.

Wizaż, czyli makijaż i charakteryzacja.

Fryzjer, czyli stylizacja włosów.

Stylista, czyli garderoba, rekwizyty.

Asystent fotografa - czy jest nam potrzebny i jaką pełni rolę na planie zdjęciowym?

Lekcja 9.

Podstawy pracy z oświetleniem błyskowym w studio.

Wyzwalacz radiowy czy kabel synchroniczny?

Ustawiamy jedno źródło światła.

Wykorzystanie blend i zastawek do uzyskania lepszego efektu przy jednym źródle światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 10.

Dwa źródła światła.

Co to jest światło główne i wypełniające?

Omówienie podstawowych ustawień.

Oświetlanie sylwetki i tła.

Korekcja natężenia światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 11.

Budowanie planu zdjęciowego.

Praca z trzema i więcej źródłami światła.

Jak zaczynamy budować naszą scenę?

Korekcja oświetlenia sylwetki oraz elementów scenografii.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 12.

Co to jest plener?

Zaplanowanie sesji plenerowej.

Szkic otoczenia - sprawdzenie miejsca przed sesją.

Wykorzystanie oświetlenia naturalnego.

Pory dnia odpowiednie do robienia zdjęć.

Przygotowanie modelki do sesji plenerowej.

Światło zastane oraz ustawienie modelki względem światła.

Wykorzystanie blend oraz lamp systemowych.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 13.

Sesja plenerowa z wykorzystaniem błyskowego oświetlenia studyjnego.

Oświetleniowe zestawy plenerowe.

Co nam daje oświetlenie o dużej mocy w plenerze?

Przygotowanie sprzętu do pracy.

Realizacja sesji plenerowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 14.

Podstawy postprodukcji.

Rodzaje plików i ich właściwości (RAW, tiff, jpg, PSD).

Cyfrowa ciemnia fotograficzna.

Co to jest postprodukcja i co to jest retusz?

Czy dzisiejsza postprodukcja zabiera "dusze" fotografii?

Projektowanie zdjęć w Lightroom.

Lekcja 15.

Podstawowe zabiegi na plikach RAW.

Konwersja B&W - czyli fotografia czarno-biała.

Podstawowe narzędzia do retuszu.

Przygotowanie zdjęć do wydruku.

Ćwiczenia do wykonania.