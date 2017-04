Nie ustawiaj na zdjęciu dużej liczby osób obok siebie

Podczas fotografowania kilku osób szczególnie ważną kwestią staje się ich ustawienie. Wiedzieli już o tym klasyczni fotografowie-portreciści wykonujący zdjęcia rodzinne. Jednak to, co pasowało do uporządkowanej i ugrzecznionej zbiorowej fotografii portretowej z pierwszej połowy XX wieku, niekoniecznie musi pasować do nowoczesnej, dynamicznej fotografii pamiątkowej.

Niezależnie od tego, czy dana fotografia pamiątkowa stanowi fragment kroniki wyjazdu, wspomnienie rodzinnej imprezy, spotkania z przyjaciółmi, czy też jakiegokolwiek innego wydarzenia, zawsze zawiera ona jeden niezmienny element. Są nim ludzie. Dlatego też podczas wykonywania zdjęć pamiątkowych dobrze jest stosować się do tylu reguł fotografii portretowej, ile w danej sytuacji da się spełnić. W przypadku fotografii, na której bohaterem jest więcej niż jedna osoba zaczynają obowiązywać dodatkowo pewne zalecenia dotyczące portretów grupowych. Opisują one m.in. to, w jaki sposób powinno się ustawiać modeli oraz jak nie należy tego robić. Niestety wiedza z tym związana nie jest powszechna nawet wśród doświadczonych fotografów, co często odbija się negatywnie na wykonywanych zdjęciach. Nie znając tych zasad, fotografujący najczęściej wybierają niestety układy najprostsze i najbardziej oczywiste – niestety również najczęściej są to rozwiązania najgorsze z możliwych.