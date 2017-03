Niebanalne poczucie humoru na zdjęciach ulicznych z lat 50 francuskiego fotografa

"Na każdym rogu ulicy poczucie absurdalności może uderzyć człowieka prosto w twarz", powiedział kiedyś Albert Camus. Jego słowa głęboko wzięli sobie do serca fotografowie, których zdjęcia zdefiniowały w połowie XX wieku nowy gatunek fotografii – fotografię uliczną. Jednym z pionierów tego gatunku był René Maltête.



W 1951 roku, w wieku 21 lat René Maltête przeniósł się do Paryża, a trzy lata później kupił aparat Semflex 6×6, z nadzieją na realizację poważnej kariery fotograficznej. Znany pozostał jednak ze swoich nie do końca poważnych zdjęć, pełnych żartobliwego humoru, pokazując, że najzabawniejsze rzeczy, które zdarzają się w życiu, są często tylko ułamkiem sekundy.

