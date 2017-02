Niepublikowane fotografie Marilyn Monroe

Zdjęcia wykonała Frieda Hull, bliska przyjaciółka Marilyn Monroe. Świat dowiedział się o nieznanych portretach aktorki dzięki Tony'emu Michaelsowi, który był sąsiadem i przyjacielem Friedy Hull. Po jej śmierci odkupił zdjęcia od domu aukcyjnego za ponad dwa tysiące dolarów.

Portrety Marilyn Monroe Frieda Hull zrobiła w lipcu 1960 roku. We współczesnych mediach pojawiły się przypuszczenia, że aktorka została uchwycona w ciąży. My jednak pragniemy zwrócić uwagę na same zdjęcia – naturalne portrety wykonane w zastanym świetle.