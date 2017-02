nietAKT Wojciecha Barczuka

Bardzo często w opisie fotografii używa się pojęć jak rejestracja, czy uchwycenie momentu, ukazanie lub wydobycie światła, zaznaczenie pierwszego lub drugiego planu. Wszystkie te pojęcia wskazują na fakt, iż fotografia jest bardzo świadomym procesem, gdzie fotograf ponosi całkowitą odpowiedzialność za to co, jest ostatecznym efektem jego pracy.

"Czy fotografowanie aktów, w swoim zamiarze jest zatem tytułowym "nie taktem"? To teza postawiona przez autora aktualnej, prezentowanej w Galerii Obok ZPAF wystawy - Wojtka Barczuka. Autor już w samym tytule, daje nam do zrozumienia, że fotografowanie, a zwłaszcza nagich, pięknych kobiet jest swego rodzaju podglądactwem. Fotograf, nawet jako reżyser zdjęcia jest więc zawsze tylko intruzem wdzierającym się w przestrzeń drugiego człowieka przy pomocy aparatu. Tytułowa nagość jest w tym wypadku sytuacją skrajną, wiążącą się z prywatnością i intymnością, którą możemy zakłócić lub uszanować. Myślę, że jest to podstawowy wyznacznik pozwalający widzom zrozumieć intencje kierujące autorem przy fotografowaniu modelek.