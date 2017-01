Nieustraszony asystent umożliwił wykonanie portretu

Fotograf Eddie Sanchez udostępnił krótki film, pokazujący walkę modela, fotografa i asystenta z bardzo silnym wiatrem na plaży w północnych Niemczech. Z całej trójki z pewnością najdzielniejszy był asystent.

Funkcję najbardziej wprawnych asystentów oświetleniowych można porównać do filmowych Mistrzów Oświetlenia, którym wystarczy precyzyjnie opowiedzieć o zamierzonym efekcie, a oni będą potrafili skonfigurować i ustawić odpowiednie oświetlenie. To wielka sztuka, wymagająca dużej wiedzy technologicznej i wyobraźni artystycznej. Osoby takie muszą mieć co najmniej podstawową wiedzę z zakresu elektryki, ale także przewidywać problemy i niebezpieczeństwa.