Niewidzialne dialogi Borysa Makarego

Dlaczego “Niewidzialne Dialogi”? Bo są nieoczywiste, trzeba się ich doszukiwać w grze obrazów, w ich skojarzeniach. Pozornie proste potrafią mocno namieszać w głowach. Ich właściwe odczytanie napawa nie lada trudności. Dodatkowo, Makary nie ułatwia nam tego zadania. Każe nam dokładnie analizować poszczególne fotografie, by dostrzec ich związek, uchwycić ich wzajemne rozmowy. O czym tak rozmawiają? Co chcą nam powiedzieć?

Borys Makary jest artystą poszukującym. Wydaje się, że jeszcze nie znalazł swojej ulubionej formy wypowiedzi. Stąd wielość intrygujących metod obrazowania i sposobów przedstawiania tematów. Czy to próba odnalezienia związku człowieka z naturą, wpisania go w krajobraz, czy też man-rayowskie obrazowanie rzeczywistości za pomocą negatywów oraz numerologicznego opisywania człowieka, fotografie Makarego są wędrówką po zakamarkach umysłu, próbą uchwycenia tego, co ulotne, a jednocześnie wytyczeniem własnej drogi fotograficznej. W trakcie tej wędrówki Makary udowadnia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym, potrafiącym łamać utarte schematy, by na ich gruncie tworzyć oryginalne i tylko jemu właściwe spostrzeżenia i skojarzenia.