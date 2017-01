Niezwykle uzdolniona ukraińska retuszerka ratuje zniszczone fotografie

Tetyana Dyachenko pochodzi z Ukrainy i posiada niezwykły talent w cyfrowym retuszu uszkodzonych odbitek fotograficznych, które pozornie wydają się być nie do uratowania. Zagniecenia, plamy a nawet brakujące fragmenty zdjęć nie stanowią problemu dla Tetyany, raz za razem po mistrzowsku ratuje stare, prawie zniszczone zdjęcia, dając im drugie życie.

Jeżeli prezentowany materiał zdjęciowy zainspiruje Was do zdigitalizowania rodzinnego archiwum fotograficznego przypominamy, jakie parametry skanera są istotne.

Reklama



Producenci i handlowcy przyzwyczaili nas do tego, że za wyznacznik jakości aparatu cyfrowego, skanera czy drukarki przyjmują najczęściej maksymalną rozdzielczość, z jaką pracuje urządzenie. Wybierając skaner do digitalizowania swoich zbiorów, nie kieruj się jednak jedynie maksymalną rozdzielczością uzyskiwanych obrazów. Po pierwsze, najczęściej skaner płaski o wyższej deklarowanej przez producenta rozdzielczości nie dostarczy tak dobrego jakościowo zdjęcia z negatywu czy slajdu jak dedykowany skaner do filmów o mniejszej rozdzielczości. Po drugie - już rozdzielczość 2400 dpi wystarczy, aby z klatki filmu małoobrazkowego uzyskać bardzo wysokiej jakości odbitkę w formacie zbliżonym do A4 (około 19,1 cm x 28,6 cm, tj. 2256 x 3408 pikseli).