Niezwykłe zdjęcia z kosmosu - na jednym z nich astronauta uchwycił Warszawę

Inżynier lotniczy, pilot i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Thomas Pesquet na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywa od 19 listopada 2016 roku. Publikując zdjęcie nocnej Warszawy 38-letni Francuz napisał: "Już rozpoznaję miasta nawet nocą. Sześć miesięcy na międzynarodowej stacji kosmicznej to odpowiednik co najmniej tytułu magistra z geografii".

Swoje fotografie Thomas Pesquet publikuje na Twitterze, a wśród nich znajdziemy ujęcie świętego Uluru w Australii, ukryty w chmurach wulkan na wyspie Reunion, pastelowe kolory zatoki Morbihan we Francji, zamarznięte jezioro w Andach czy "rozpływające się" formacje chmur nad wschodnim wybrzeżem Kanady.

