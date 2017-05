Nigdy nie pozwól, aby ich piękno cię przytłoczyło - Yu Tsai fotografuje nagą Alessandrę Ambrosio

Yu Tsai jest fotografem mody i portrecistą. Wykonywał zdjęcia dla wszystkich prestiżowych magazynów mody, najdroższych marek, a lista aktorów i muzyków, którzy stanęli przed jego obiektywem jest bardzo długa. Najnowsza sesja to pokaz jego umiejętności w gatunku fotografii aktu.



"Nie będę się oszukiwał - to nie jest praca, to czysta przyjemność. Fotografowanie najpiękniejszych kobiet to fantazja, która spotyka rzeczywistość. To połączenie doskonałego wina z idealnym posiłkiem. Widz może sam zdecydować, czy jest winem, czy posiłkiem" – bez skrępowania mówi Yu Tsai, a następnie dzieli się radą: "Nigdy nie pozwól, aby ich piękno cię przytłoczyło. Musisz być pewny siebie. Moja rada dla przeciętnego faceta? Nigdy nie myśl o sobie, że jesteś przeciętny, inaczej nigdy nie sfotografujesz nieprzeciętnej osoby".