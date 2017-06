Nikon COOLPIX W300 - wodoszczelny, odporny na upadek, niskie temperatury i kurz

Aparatem Nikon COOLPIX W300 można rejestrować zdjęcia w rozdzielczości 16 mln pikseli i filmy 4K/UHD na głębokości do 30 m bez dedykowanej obudowy. Z kolei na lądzie pyłoszczelny model jest odporny na niską temperaturę do -10°C, a jego wstrząsoodporny korpus wytrzymuje upadki z wysokości do 2,4 m.

Nikon COOLPIX W300 został wyposażony w jasny szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR, który pozwala uzyskać zdjęcia dynamicznych sytuacji przy słabym oświetleniu lub w podwodnym półmroku. Tryb makro umożliwia fotografowanie zachwycających drobnych szczegółów w dużym zbliżeniu. Dzięki obsłudze systemów GPS/GLONASS/QZS można łatwo dodawać znaczniki geograficzne do zdjęć lub rejestrować trasy. Z kolei aplikacja SnapBridge pozwala natychmiast i automatycznie synchronizować zdjęcia z urządzeniem mobilnym, a także używać np. smartfona do zdalnej obsługi aparatu. Podsumowanie najważniejszych funkcji aparatu Nikon COOLPIX W300