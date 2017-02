Nikon zarzuca linię aparatów kompaktowych DL

Zaawansowane aparaty kompaktowe z rodziny Nikon DL były jednym z najbardziej oczekiwanych produktów fotograficznych ubiegłego roku. Niestety wszyscy zainteresowani ich nabyciem muszą poszukać sobie nowego obiektu westchnień, ponieważ firma Nikon po długich perturbacjach ostatecznie ogłosiła uśmiercenie tej linii sprzętu fotograficznego.

Mija już prawie rok, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy o zaawansowanych aparatach kompakowych Nikon DL. Te trzy konstrukcje oparte na matrycach CMOS formatu 1 cal miały być odpowiedzią firmy Nikon na coraz bardziej agresywną (i udaną) promocję kompaktów z matrycami jednocalowymi przez takich producentów, jak Sony czy Panasonic. Niestety najnowsze doniesienia ostatecznie pozbawiają nas wszelkich złudzeń, co do przyszłości tej linii aparatów.

