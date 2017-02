Nocne fotografowanie telefonem

Po sukcesie dwóch poprzednich międzynarodowych kampanii reklamowych firmy Apple, promującej nowe modele iPhone’a za pomocą zdjęć zrobionych "przez prawdziwych ludzi", prezentowanych na billboardach na całym świecie oraz w galerii internetowej "Shot on iPhone", przyszła kolej na nową odsłonę. Od 30 stycznia 2017 w 25 krajach zobaczymy zdjęcia wykonane iPhone 7 i iPhone 7 Plus w nocy.

Jedna z fotografek biorących udział w kampanii, Jennifer Bin, fotografuje Szanghaj koncentrując się na futurystycznych elementach miasta. "Idea tej kampanii polega na tym, że fotograf robi zdjęcia od zmierzchu do świtu, więc prawie wszystkie ujęcie wykonywane są w nocy. Jestem bardzo mile zaskoczona jakością zdjęć, które zrobiłam i tym, jak niektóre zdjęcia naprawdę zacierają granicę między aparatami fotograficznymi w telefonach a lustrzankami" – mówi Jennifer Bin.

