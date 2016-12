Nokia ma powrócić jako androidowy smartfon z zaawansowanym aparatem cyfrowym

Fińska firma HMD Global, która na przełomie listopada i grudnia przejęła od Microsoftu prawo do wyłącznego użytku marki Nokia przez okres następnych 10 lat zapowiada wypuszczenie pierwszych nowych telefonów z kultowym logo już w lutym przyszłego roku. Z pierwszych doniesień wynika, że w ofercie tej znaleźć się mogą konstrukcje bardzo zaawansowane, wyposażone w wysokiej klasy moduły fotograficzne. Czyżby szykował się sprzęt marzeń dla ambitnych fotografów mobilnych?

Gdy nowopowstała finlandzka firma HMD Global (zrzeszająca głównie byłych pracowników upadłej fińskiej Nokii) ogłosiła wykupienie od Microsoftu prawa do korzystania z nazwy i logo legendarnej marki oraz przejęcie wielu istotnych patentów niezbędnych do działania w obszarze telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych, u wielu miłośników urządzeń Nokia odżyła nadzieja na odrodzenie ich ukochanej marki, która dla Microsoftu okazała się być przysłowiową kulą u nogi. Niecałe 2 tygodnie po sfinalizowaniu transakcji firma, która przyjęła nowe logo i slogan "The Home of Nokia Phones" zapowiedziała dwa pierwsze nowe modele należące do klasy podstawowej. Teraz jednak pojawiły się pogłoski czegoś, co może zainteresować znacznie bardziej wymagających użytkowników – a przede wszystkim osoby lubiące fotografować.