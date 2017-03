Nowa kolekcja toreb i plecaków fotograficznych Manfrotto National Geographic inspirowana Australią

Manfrotto wprowadził na rynek nową kolekcję toreb i plecaków fotograficznych, inspirowanych rozległymi, słabo zaludnionymi, w przeważającej części pustynnymi obszarami w środkowej Australii. Kolekcja obejmuje pięć modeli w kolorze niebieskim i ochry, w tym dwie torby Messenger, torbę 3w1, plecak i torbę do noszenia na brzuchu.



Kolekcja Manfrotto National Geographic Australia jest wykonana z wytrzymałej tkaniny i skóry, we wnętrzu tkanina ozdobiona jest nadrukiem z eukaliptusowymi liśćmi. Każdy z modeli pozwala na własną aranżację wnętrza za pomocą przegródek mocowanych rzepami. Plecak przykładowo pomieści 15-calowy laptop, lustrzankę z obiektywem i do pięciu dodatkowych obiektywów.

