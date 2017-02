Nowa seria telewizorów TCL P60

Seria TCL P60 UHD to technologia HDR zamknięta w smukłym designie. Producent telewizorów TCL zapewnia o obrazach o doskonałych detalach, żywych kolorach oraz naturalnej jasności. Seria posiada smukły stylowy design o grubości 15mm oraz metalowej ramie, która wniesie w każde wnętrze element gustownego minimalizmu.

Te ulepszenia to między innymi funkcja regulacji głośności, która utrzymuje równy poziom dźwięku przez cały czas. Dialog Clarity sprawia, że wszystkie dialogi i głosy są czyste, nawet przy niskim poziomie głośności, a funkcja Broad Sweetspot pozwala na zwiększenie przestrzeni, w której odbiór dźwięku z telewizora jest najlepszy. Ponadto zapewnia on wirtualny dźwięk przestrzenny najnowszej generacji, korekcję głośników oraz mocny bas.

Seria P60 posiada system dźwiękowy DTS Premium oraz Dolby Digital Plus. System DTS Premium to ulepszenia technologiczne dla osiągnięcia jeszcze lepszej jakości dźwięku.

Seria telewizorów TCL P60 to Picture Performance Index (PPI) 1200 oraz Micro Dimming Pro, technologia, która tworzy jeszcze głębszy poziom czerni, a jednocześnie poprawia ostrość oraz głębię kolorów.

