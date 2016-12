Nowe dyski SSD dla fotografów

Obróbka zdjęć i filmów wymaga dwóch rzeczy: znacznej ilości przestrzeni dyskowej i jak najszybszego dostępu do danych. Oba te wymagania spełniają dyski SSD, których rynkowa oferta poszerzyła się właśnie o kolejne modele dla najbardziej wymagających. Zapowiedziały je firmy Plextor i ADATA.

W przypadku produktu firmy Plextor oficjalna prezentacja nowych dysków będzie miała miejsce podczas targów CES 2017. Nowe dyski zostały zbudowane w oparciu o kości pamięci 3D NAND, które charakteryzują się większą wydajnością, niezawodnością i niższą ceną w porównaniu do tradycyjnych pamięci stosowanych w nośnikach SSD. Nowa linia urządzeń będzie współpracować z autorskimi technologiami firmy Plextor: PlexNitro (technologia, dzięki której przestrzeń dyskowa nie jest mniejsza niż deklarowana przez producenta), PlexTurbo (buforowanie danych wykorzystujące pamięć RAM do przyśpieszania pracy dysku), PlexCompressor (mechanizm kompresji danych) oraz PlexVault (tworzenie zaszyfrowanych obszarów na dysku).

